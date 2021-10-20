Пішохід отримав травми, несумісні з життям. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.
Зауважте На Львівщині трактор перекинувся на водія: чоловік загинув на місці
Пішохода переїхали 2 авто
Смертельна ДТП трапилася приблизно о 21:00 на трасі Львів – Рава-Руська, між селищем міського типу Куликів та селом Великий Дорошів. 34-річний житель села Сулимів за кермом автівки Toyota Avensis під час обгону наїхав на людину. У той момент пішохід лежав на дорозі.
Невстановлений чоловік віком 40 – 50 років отримав важкі травми. Він помер на місці аварії. Правоохоронці встановили, що до ДТП також може бути причетний 38-річний житель Житомирщини, водій вантажівки DAF XF 105.460. За словами очевидців, він рухався перед ними й міг збити загиблого. Наразі обставини події встановлює поліція.
Останні подібні аварії в Україні: коротко
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