Фатальне зіткнення відбулося на перехресті, де встановлений світлофор. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

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Водії "не помістилися" на дорозі

Аварія нібито сталася через те, що водії Hyundai Elantra та Skoda Fabia не поділили дорогу і допустили зіткнення. На кадрах з місця пригоди видно, що обидві автівки зазнали серйозних пошкоджень. Що ж до жінки, яка загинула, то її ударом відкинуло на кілька метрів.



Від отриманих травм потерпіла померла на місці / Фото dtp.kiev.ua



Смертельне зіткнення відбулося біля "Книгарні Є" / Фото dtp.kiev.ua

На місці трощі утворився затор

Для з'ясування всіх обставин автокатастрофи на Повітрофлотський проспект, 31 прибули поліція та слідчі. За інформацією телеграм-каналу "Київ оперативний", вранці 20 жовтня на місці аварії утворився затор. Розбиті автівки продовжували стояти на дорозі, а поліція оформлювала дорожньо-транспортну пригоду.

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