Смертельна аварія трапилась біля села Великі Лучки Мукачівського району, що на Закарпатті – автомобіль Renault з 4 людьми врізався в евакуатор та загорівся. Всі, хто був в авто – загинули. Що відомо про померлих молодих людей – читайте далі.
До теми На Закарпатті авто врізалося в евакуатор і загорілося: четверо людей загинули
Всі пасажири автівки загинули на місці
Удар був дуже сильним, адже Renault загорівся з людьми всередині. Внаслідок трагедії загинули:
- 25-річний Юрій Б. – військовослужбовець Закарпатського прикордонного загону;
- 16-річна Карина Ч. – учасниця угорського співочого шоу;
- 18-річна Сабіна К. – футболістка, яка тренувалась в ужгородській Дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ);
- 21-річний Ігор М. – поліцейський. Саме він був за кермом.
Всі загиблі – жителі міста Чоп. Окрім того, водій евакуатора отримав важкі травми та потрапив в лікарню.
18-річна Сабіна була перспективною спортсменкою
Тренерка Сабіни Христина Костевка розповіла, що добре пам'ятає дівчину, адже вона була найкращою ученицею спортивної школи в Ужгороді.
Я багатьох дівчаток тренувала, з багатьма грала, але таку швидкісну футболістку не бачила. Вона ніколи не шкодувала себе на футбольному полі. "Вигризала" м'яч зубами, як кажуть у нас,
– розповіла тренерка.
Сабіна грала за збірну Закарпаття, забивала голи командам Одеси та Львова. Саме там її помітили інші тренери та дзвонили тренерці, щоб запросити дівчину в свої команди.
Тренерка пригадала, що якось їхня команда вийшла на поле проти футболісток львівських "Карпат" – тоді Сабіна примудрилася забити чотири голи і стати найкращим гравцем матчу.
Сабіна дуже добре грала в футбол / Фото з фейсбуку Сабіни К.
"Я розмовляла з нею, але вона планувала грати в командах за кордоном. Їздила до Угорщини спробувати себе. Але, на жаль, травми не дали їй розкритися повністю", – пояснила Костевка.
Тренерка пояснила, що останнім часом Сабіна взяла паузу й не грала у футбол. Жінка припускає, що дівчина, ймовірно, хотіла визначитися зі своїм майбутнім.
Сабіна навчалась на бухгалтера в училищі. Згідно з її сторінкою в фейсбуці, 23 жовтня дівчина мала б святкувати день народження. Сабіну поховали у вівторок, 19 жовтня.
16-річна Карина гарно співала та брала участь в шоу
Спочивай з миром, дорога Карино! Мої щирі співчуття всій родині!
– написала угорська співачка Габі Тот.
Саме Габі Тот повідомила, що загинула 16-річна Карина Ч. Буквально у вересні 2021 року дівчина взяла участь в угорському співочому конкурсі.
Видання пише, що талант Карини вразив багатьох – їй пророкували велике майбутнє, а сама дівчина заявляла, що обов'язково стане зіркою.
Відомо, що музикою вона займалася із самого дитинства і мріяла про кар'єру. На шоу дівчина розповідала, що її пристрасть в житті – гонка на мотоциклі.
16-річна дівчина брала участь в угорському співочому шоу / Фото з фейсбуку Карини та скриншоти з шоу
На неперевіреною інформацією ЗМІ, дівчина, опинившись заблокована в палаючому автомобілі, встигла написати повідомлення в закриту групу у фейсбуці. Вона ніби просила про допомогу і навіть зробила фото автомобіля у вогні.
Після трагедії угорське видання Blikk, посилаючись на коментар сестри, розповіло, що можливо Карина загинула не відразу. 31-річна сестра Сандра розповіла: "Це все дуже дивно – і те, що вона намагалася попросити допомогу у фейсбуці вже після аварії, хоча наскільки нам відомо, вона загинула миттєво".
25-річний прикордонник Юрій Б. був "професіоналом своєї справи та мав веселу вдачу"
Юрій був кулеметником комендантського відділення Чопського загону з 2020 року. Він був родом з Гайворона, що в Кіровоградській області, з багатодітної сім'ї. У нього залишилась мати та сестра.
Чоловік перед тим, як стати прикордонником, служив в армії. У соцмережах публікував фото з товаришами по службі, а під одним з постів мати написала йому, що любить та сумує.
25-річний прикордонник також сидів на пасажирському сидінні / Фото з інстаграму Юрія
На сторінці в фейсбуці Західного регіонального управління Держприкордонслужби мовиться, що керівництво та персонал Чопського прикордонного загону висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті колеги.
Юрія пам'ятають як професійного військовослужбовця і веселої вдачі хлопця. Колеги поділяють горе рідних Юрія та сумують з приводу трагічної смерті. Світла і вічна пам'ять!
– мовиться у повідомленні відомства.
21-річний поліцейський Ігор гідно служив протягом 3 років
Саме 21-річний інспектор Закарпатської поліції Ігор М. був за кермом авто Renault. Згідно з декларацією, машина належала саме йому.
До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік. Співчуваємо рідним та близьким, це велика втрата для усіх співробітників системи МВС,
– написали у МВС.
У хлопця залишилися батьки. Тато загиблого працює на залізниці. Сам Юрій був у званні лейтенанта і йому пророкували хорошу кар'єру.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих молодих людей!
Трагічна аварія на Закарпатті: що відомо
- Орієнтовно о 04:17 ночі 15 жовтня у селі Великі Лучки Мукачівського району сталась смертельна аварія за участі легковика та евакуатора.
- Попередньо відомо, що автомобіль Renault зіткнувся з евакуатором. У той час останній чіпляв автівку, яка за декілька годин до того потрапила у ДТП на тому ж місці. Легкова машина загорілась і всі, хто був всередині – загинули на місці трагедії.
- Жертвами ДТП стали 4 людей. Серед них – 21-річний Ігор – співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області, 25-річний Юрій – військовослужбовець Чопського прикордонного загону.
- Загинули також двоє дівчат – 16 та 18 років. Відомо, що 18-річна загибла дівчина займалась футболом, але взяла паузу в спортивній кар'єрі, а 16-річна дівчина – мріяла стати відомою співачкою.
- Згідно з даними поліції, у 44-річного водія евакуатора медики діагностували у нього внутрішньо-черепну травму та перелом черепа.