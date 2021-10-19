Смертельна аварія трапилась біля села Великі Лучки Мукачівського району, що на Закарпатті – автомобіль Renault з 4 людьми врізався в евакуатор та загорівся. Всі, хто був в авто – загинули. Що відомо про померлих молодих людей – читайте далі.

До теми На Закарпатті авто врізалося в евакуатор і загорілося: четверо людей загинули

Всі пасажири автівки загинули на місці

Удар був дуже сильним, адже Renault загорівся з людьми всередині. Внаслідок трагедії загинули:

25-річний Юрій Б. – військовослужбовець Закарпатського прикордонного загону;

16-річна Карина Ч. – учасниця угорського співочого шоу;

18-річна Сабіна К. – футболістка, яка тренувалась в ужгородській Дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ);

21-річний Ігор М. – поліцейський. Саме він був за кермом.

Всі загиблі – жителі міста Чоп. Окрім того, водій евакуатора отримав важкі травми та потрапив в лікарню.

18-річна Сабіна була перспективною спортсменкою

Тренерка Сабіни Христина Костевка розповіла, що добре пам'ятає дівчину, адже вона була найкращою ученицею спортивної школи в Ужгороді.

Я багатьох дівчаток тренувала, з багатьма грала, але таку швидкісну футболістку не бачила. Вона ніколи не шкодувала себе на футбольному полі. "Вигризала" м'яч зубами, як кажуть у нас,

– розповіла тренерка.

Сабіна грала за збірну Закарпаття, забивала голи командам Одеси та Львова. Саме там її помітили інші тренери та дзвонили тренерці, щоб запросити дівчину в свої команди.

Тренерка пригадала, що якось їхня команда вийшла на поле проти футболісток львівських "Карпат" – тоді Сабіна примудрилася забити чотири голи і стати найкращим гравцем матчу.

Сабіна дуже добре грала в футбол / Фото з фейсбуку Сабіни К.

"Я розмовляла з нею, але вона планувала грати в командах за кордоном. Їздила до Угорщини спробувати себе. Але, на жаль, травми не дали їй розкритися повністю", – пояснила Костевка.

Тренерка пояснила, що останнім часом Сабіна взяла паузу й не грала у футбол. Жінка припускає, що дівчина, ймовірно, хотіла визначитися зі своїм майбутнім.

Сабіна навчалась на бухгалтера в училищі. Згідно з її сторінкою в фейсбуці, 23 жовтня дівчина мала б святкувати день народження. Сабіну поховали у вівторок, 19 жовтня.

16-річна Карина гарно співала та брала участь в шоу

Спочивай з миром, дорога Карино! Мої щирі співчуття всій родині!

– написала угорська співачка Габі Тот.

Саме Габі Тот повідомила, що загинула 16-річна Карина Ч. Буквально у вересні 2021 року дівчина взяла участь в угорському співочому конкурсі.

Видання пише, що талант Карини вразив багатьох – їй пророкували велике майбутнє, а сама дівчина заявляла, що обов'язково стане зіркою.

Відомо, що музикою вона займалася із самого дитинства і мріяла про кар'єру. На шоу дівчина розповідала, що її пристрасть в житті – гонка на мотоциклі.

16-річна дівчина брала участь в угорському співочому шоу / Фото з фейсбуку Карини та скриншоти з шоу

На неперевіреною інформацією ЗМІ, дівчина, опинившись заблокована в палаючому автомобілі, встигла написати повідомлення в закриту групу у фейсбуці. Вона ніби просила про допомогу і навіть зробила фото автомобіля у вогні.

Після трагедії угорське видання Blikk, посилаючись на коментар сестри, розповіло, що можливо Карина загинула не відразу. 31-річна сестра Сандра розповіла: "Це все дуже дивно – і те, що вона намагалася попросити допомогу у фейсбуці вже після аварії, хоча наскільки нам відомо, вона загинула миттєво".

25-річний прикордонник Юрій Б. був "професіоналом своєї справи та мав веселу вдачу"

Юрій був кулеметником комендантського відділення Чопського загону з 2020 року. Він був родом з Гайворона, що в Кіровоградській області, з багатодітної сім'ї. У нього залишилась мати та сестра.

Чоловік перед тим, як стати прикордонником, служив в армії. У соцмережах публікував фото з товаришами по службі, а під одним з постів мати написала йому, що любить та сумує.



25-річний прикордонник також сидів на пасажирському сидінні / Фото з інстаграму Юрія

На сторінці в фейсбуці Західного регіонального управління Держприкордонслужби мовиться, що керівництво та персонал Чопського прикордонного загону висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті колеги.

Юрія пам'ятають як професійного військовослужбовця і веселої вдачі хлопця. Колеги поділяють горе рідних Юрія та сумують з приводу трагічної смерті. Світла і вічна пам'ять!

– мовиться у повідомленні відомства.

21-річний поліцейський Ігор гідно служив протягом 3 років

Саме 21-річний інспектор Закарпатської поліції Ігор М. був за кермом авто Renault. Згідно з декларацією, машина належала саме йому.

До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік. Співчуваємо рідним та близьким, це велика втрата для усіх співробітників системи МВС,

– написали у МВС.

У хлопця залишилися батьки. Тато загиблого працює на залізниці. Сам Юрій був у званні лейтенанта і йому пророкували хорошу кар'єру.

Зверніть увагу! Поліція Закарпаття відкрила кримінальну страву за статтею про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб. Проведуть низку експертиз, які допоможуть правоохоронцям встановити всі обставини трагічної аварії.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих молодих людей!

Трагічна аварія на Закарпатті: що відомо