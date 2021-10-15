Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 04:17 ночі на автодорозі у селі Великі Лучки Мукачівського району. Про це повідомили у ДСНС.

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Водій Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором "ГАЗель" з подальшим загорянням легкового автомобіля,
– зазначили рятувальники.

Унаслідок ДТП:

  • загинули водій та 3 пасажири легковика;
  • травмовано водія евакуатора;.

Чоловіка з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

На Закарпатті авто врізалося в евакуатор / Фото ДСНС, "Увага Радар"

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