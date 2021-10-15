Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 04:17 ночі на автодорозі у селі Великі Лучки Мукачівського району. Про це повідомили у ДСНС.

Читайте також Відбійник наскрізь проштрикнув авто: біля Києва трапилась моторошна ДТП

Водій Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором "ГАЗель" з подальшим загорянням легкового автомобіля,

– зазначили рятувальники.

Унаслідок ДТП:

загинули водій та 3 пасажири легковика;

травмовано водія евакуатора;.

Чоловіка з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

На Закарпатті авто врізалося в евакуатор / Фото ДСНС, "Увага Радар"

Аварії та ДТП в Україні