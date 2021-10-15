Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 04:17 ночи на автодороге в селе Большие Лучки Мукачевского района. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Водитель Renault Logan допустил столкновение с припаркованным эвакуатором "ГАЗель" с последующим возгоранием легкового автомобиля,
– отметили спасатели.

Вследствие ДТП:

  • погибли водитель и 3 пассажира легковушки;
  • травмирован водитель эвакуатора.

Мужчину с травмами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

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Аварии и ДТП в Украине

  • В Киеве днем 13 октября владелец Kia Soul нарушил правила дорожного движения и въехал в троллейбус. ДТП произошло недалеко от метро "Шулявская".
  • В Хмельницкой области 12 октября "Volkswagen Caddy" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ЗАЗ Славута". Один человек погиб.
  • В Днепре вечером 12 октября произошло тройное ДТП с автомобилем Mitsubishi. Водитель устроил аварию, когда пытался скрыться от полиции.