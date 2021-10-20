Роковое столкновение произошло на перекрестке, где установлен светофор. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.
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Водители "не поместились" на дороге
Авария якобы произошла из-за того, что водители Hyundai Elantra и Skoda Fabia не поделили дорогу и допустили столкновение. На кадрах с места происшествия видно, что обе машины получили серьезные повреждения. Что касается женщины, которая погибла, то ее ударом отбросило на несколько метров.
От полученных травм пострадавшая умерла на месте / Фото dtp.kiev.ua
Смертельное столкновение произошло возле "Книгарні Є" / Фото dtp.kiev.ua
На месте аварии образовалась пробка
Для выяснения всех обстоятельств автокатастрофы на Воздухофлотский проспект, 31 прибыли полиция и следователи. По информации телеграм-канала "Киев оперативный", утром 20 октября на месте аварии образовалась пробка. Разбитые машины продолжали стоять на дороге, а полиция оформляла дорожно-транспортное происшествие.
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На месте смертельной аварии образовалась пробка: видео
Трагедия из-за пьяного водителя грузовика: похожее
- На проспекте Степана Бандеры нетрезвый водитель грузовика 15 октября сбил двух пешеходов – историка Александра Зинченко и его товарища Александра Шибицкого.
- Виновник аварии скрылся с места происшествия, а второй пострадавший умер в больнице, не дожив неделю до 25-летия.
- В конце концов водителя, который наехал на мужчин, таки задержали и взяли под стражу без права внесения залога.