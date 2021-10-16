Ранее следователи по процессуальному руководству Киевской городской прокуратуры сообщили водителю о подозрении.

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Водителя грузовика арестовали

Постановлением Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,

– говорится в сообщении.

В полиции также напомнили о проведении досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения людьми в состоянии опьянения. Фигуранту дела грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

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