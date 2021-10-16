Ранее следователи по процессуальному руководству Киевской городской прокуратуры сообщили водителю о подозрении.

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Водителя грузовика арестовали

Постановлением Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,
– говорится в сообщении.

В полиции также напомнили о проведении досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения людьми в состоянии опьянения. Фигуранту дела грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

Смертельное ДТП с грузовиком в столице: что известно

  • На проспекте Степана Бандеры, в Оболонском районе Киева 15 октября произошло ДТП – водитель грузовика наехал на двух пешеходов: историка Александра Зинченко и Александра Шибицкого.
  • Мужчина в момент аварии был пьян. Чтобы задержать его, пришлось вводить план "Перехват".
  • 16 октября Шибицкий скончался в больнице от полученных травм.