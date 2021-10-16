Раніше слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили водію про підозру.
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Водія вантажівки арештували
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,
– йдеться в повідомленні.
У поліції також нагадали про проведення досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху людьми у стані сп'яніння. Фігуранту справи загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом на цей же термін.
Смертельна ДТП з вантажівкою у столиці: що відомо
- На проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі Києва 15 жовтня сталася ДТП – водій вантажівки наїхав на двох пішоходів: історика Олександра Зінченка та Олександра Шибицького.
- Чоловік у момент аварії був п'яний. Аби затримати його, довелося вводити план "Перехоплення".
- 16 жовтня Шибицький помер у лікарні від отриманих травм.