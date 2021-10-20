Смертельна аварія трапилася приблизно о 13:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми Відбійник наскрізь проштрикнув авто: біля Києва трапилась моторошна ДТП

Трактор перекинувся на водія

У селі Підмонастир 19 жовтня під час заготівлі дров трагічно загинув 45-річний чоловік. Приблизно о 13:00 він їхав у місцевому лісі за кермом свого трактора "Булат Т-220", причеп якого був завантаженим деревиною. Водій не впорався з керуванням, і його трактор раптово перекинувся.

Внаслідок аварії чоловік отримав травми, несумісні з життям. Він загинув на місці події до приїзду медиків. Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.

Зауважте! За інформацією поліції Львівщини, 19 жовтня на дорогах області трапились 23 ДТП, 7 з яких були з постраждалими. На жаль, внаслідок аварій 4 людини загинули, а ще 5 – травмувалися.

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