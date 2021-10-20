Смертельная авария случилась примерно в 13:00. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Трактор перевернулся на водителя

В селе Подмонастырь 19 октября во время заготовки дров трагически погиб 45-летний мужчина. Примерно в 13:00 он ехал в местном лесу за рулем своего трактора "Булат Т-220", прицеп которого был загружен древесиной. Водитель не справился с управлением, и его трактор внезапно перевернулся.

В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Заметьте! По информации полиции Львовщины, 19 октября на дорогах области произошло 23 ДТП, 7 из которых были с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий 4 человека погибли, а еще 5 – травмировались.

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