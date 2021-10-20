Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Заметьте На Львовщине трактор перевернулся на водителя: мужчина погиб на месте

Пешехода переехали 2 авто

Смертельное ДТП произошло примерно в 21:00 на трассе Львов – Рава-Русская, между поселком городского типа Куликов и селом Великий Дорошов. 34-летний житель села Сулимов за рулем автомобиля Toyota Avensis во время обгона наехал на человека. В тот момент пешеход лежал на дороге.

Неустановленный мужчина в возрасте 40 – 50 лет получил тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии. Правоохранители установили, что к ДТП может быть причастен 38-летний житель Житомирской области, водитель грузовика DAF XF 105.460. По словам очевидцев, он двигался перед ними и мог сбить погибшего. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Заметьте! По информации правоохранителей, 19 октября на дорогах Львовской области произошли 23 ДТП, 7 из которых были с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий 4 человека погибли, а еще 5 – травмировались.

Последние подобные аварии в Украине: коротко