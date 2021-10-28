Фатальне зіткнення відбулося на 63 кілометрі траси Київ – Одеса. Зараз всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка забрали життя дитини, з'ясовують слідчі.

Важливе На Закарпатті сталася смертельна ДТП: загинула дитина, ще 4 людей постраждали



Легковик на повному ходу влетів у вантажівку MAN / Фото з фейсбуку Білоцерківського районного управління поліції

Батько влетів у вантажівку

За даними поліцейських, 27-річний водій Daewoo Lanos їхав із власною родиною в напрямку міста Одеса. У якийсь момент він не впорався з керуванням і вилетів на сусідню смугу. Там легковик врізався у ваговоз МAN L2000. Водій вантажівки розповів, що від удару Lanos відкинуло і він опинився на обох смугах руху.

За життя маленької боролися до останнього

З місця автотрощі до лікарні ушпиталили маленьку доньку водія легковика. Дитина провела в реанімації кілька днів, але, на жаль, не вижила. Її численні травми виявилися несумісними з життям.



Наслідки від удару легковика об вантажівку / Фото з фейсбуку Білоцерківського районного управління поліції