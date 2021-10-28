Роковое столкновение произошло на 63 километре трассы Киев – Одесса. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь ребенка, выясняют следователи.

Важное На Закарпатье произошло смертельное ДТП: погиб ребенок, еще 4 человека пострадали



Легковушка на полном ходу влетела в грузовик MAN / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции

Отец влетел в грузовик

По данным полицейских, 27-летний водитель Daewoo Lanos ехал с собственной семьей в направлении города Одесса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на соседнюю полосу. Там легковушка врезалась в тяжеловоз МAN L2000. Водитель грузовика рассказал, что от удара Lanos отбросило и он оказался на обеих полосах движения.

За жизнь маленькой боролись до последнего

С места автотрассы в больницу госпитализировали маленькую дочь водителя легковушки. Ребенок провел в реанимации несколько дней, но, к сожалению, не выжил. Ее многочисленные травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Последствия от удара легковушки о грузовик / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции

Важно! Досудебное расследование аварии проводят по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют. За это предусмотрено тюремное заключение на 3 – 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Водитель сбил школьника под Мироновкой: еще одна авария с ребенком

В селе Владиславка вблизи Мироновки водитель легковушки "Таврия" совершил наезд на 13-летнего школьника. Парень получил травмы, его госпитализировали. В машине от удара разбилось лобовое стекло.