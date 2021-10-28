Легковушка на полном ходу влетела в грузовик MAN / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции
Отец влетел в грузовик
По данным полицейских, 27-летний водитель Daewoo Lanos ехал с собственной семьей в направлении города Одесса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на соседнюю полосу. Там легковушка врезалась в тяжеловоз МAN L2000. Водитель грузовика рассказал, что от удара Lanos отбросило и он оказался на обеих полосах движения.
За жизнь маленькой боролись до последнего
С места автотрассы в больницу госпитализировали маленькую дочь водителя легковушки. Ребенок провел в реанимации несколько дней, но, к сожалению, не выжил. Ее многочисленные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Последствия от удара легковушки о грузовик / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции
Водитель сбил школьника под Мироновкой: еще одна авария с ребенком
В селе Владиславка вблизи Мироновки водитель легковушки "Таврия" совершил наезд на 13-летнего школьника. Парень получил травмы, его госпитализировали. В машине от удара разбилось лобовое стекло.