Где во Львове не будет света 25 октября: список улиц

Во Львове без света останутся 38 улиц. Электроэнергию отключат планово из-за ремонтных работ. Света не будет с 9:00 до 17:00.

Свет выключат утром, но ближе к вечеру электроснабжение должны восстановить. Об этом сообщили на горячей линии Львовоблэнерго 24 октября.

Обратите внимание В красных карантинных зонах по-новому будут начислять субсидии

Где не будет света

С 9:00 до 17:00 без электроэнергии во Львове будут улицы:

Грекова, 8;

Клепаровская, 28, 28а; Батуринская, 1, 3, 5, 7;

Родниковая, 53, 55, 57, 59;

Ветеранов, 2, 4, 5, 6, 8;

Базарная, 34, 44, 50;

Креховская, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

Водная, 5;

Шевченко, 318, 320, 322;

Брюховецкая, 39 – 87;

Ряснянская, 1 – 29; 2 – 50;

Прокоповича – все;

Тростниковая – все;

Осикова – все;

Маршалковка – все;

СГК «Червона Калина» – все;

Кульпарковская, 95, 99, 99б, 101;

Перфецкого, 7а, 9, 14, 21;

Научная, 39, 41, 47, 49, 49а;

Пулюя, 1, 3, 5, 7;

Киевская, 1 – 12;

Здоровье – все;

Левинского, 1 – 6;

Чупринки, 52;

Глубокая, 12, 19 – 29;

Гипсовая, 27, 27а – ж, 29, 29а – ж;

Комарница, 2;

Остроградських, 3;

Бой-Желенського, 2, 4, 6;

Героев Майдана 28, 30а, 38, 40;

Наклонная, 2, 4;

Лавровского, 1 – 15, 2 – 40;

Спокойная, 5 – 35, 8 – 30;

Любинская, 50 – 60;

Каневская, 2 – 38, 3 – 37;

Шараневича, 1 – 29, 2 – 30;

Уютная – все;

Декарта, 1, 3, 2.

Отключение в Винниках и Львове

Информацию о плановых ремонтных работах "Львовоблэнерго" и аварийных отключениях можно узнать на сайте предприятия, а также в телеграмме или вайбере

Плановое отключение света во Львове проводят довольно часто. 18 октября без света остались по меньшей мере 32 улицы. Отключили также электроснабжение еще на 5 улицах в Винниках.