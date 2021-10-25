Где во Львове не будет света 25 октября: список улиц
25 октября 2021 , 09:57Читати новину українською
Источник:Львовоблэнерго
Во Львове без света останутся 38 улиц. Электроэнергию отключат планово из-за ремонтных работ. Света не будет с 9:00 до 17:00.
Свет выключат утром, но ближе к вечеру электроснабжение должны восстановить. Об этом сообщили на горячей линии Львовоблэнерго 24 октября.
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Где не будет света
С 9:00 до 17:00 без электроэнергии во Львове будут улицы:
- Грекова, 8;
- Клепаровская, 28, 28а; Батуринская, 1, 3, 5, 7;
- Родниковая, 53, 55, 57, 59;
- Ветеранов, 2, 4, 5, 6, 8;
- Базарная, 34, 44, 50;
- Креховская, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- Водная, 5;
- Шевченко, 318, 320, 322;
- Брюховецкая, 39 – 87;
- Ряснянская, 1 – 29; 2 – 50;
- Прокоповича – все;
- Тростниковая – все;
- Осикова – все;
- Маршалковка – все;
- СГК «Червона Калина» – все;
- Кульпарковская, 95, 99, 99б, 101;
- Перфецкого, 7а, 9, 14, 21;
- Научная, 39, 41, 47, 49, 49а;
- Пулюя, 1, 3, 5, 7;
- Киевская, 1 – 12;
- Здоровье – все;
- Левинского, 1 – 6;
- Чупринки, 52;
- Глубокая, 12, 19 – 29;
- Гипсовая, 27, 27а – ж, 29, 29а – ж;
- Комарница, 2;
- Остроградських, 3;
- Бой-Желенського, 2, 4, 6;
- Героев Майдана 28, 30а, 38, 40;
- Наклонная, 2, 4;
- Лавровского, 1 – 15, 2 – 40;
- Спокойная, 5 – 35, 8 – 30;
- Любинская, 50 – 60;
- Каневская, 2 – 38, 3 – 37;
- Шараневича, 1 – 29, 2 – 30;
- Уютная – все;
- Декарта, 1, 3, 2.
Отключение в Винниках и Львове
Плановое отключение света во Львове проводят довольно часто. 18 октября без света остались по меньшей мере 32 улицы. Отключили также электроснабжение еще на 5 улицах в Винниках.