Где во Львове не будет света 25 октября: список улиц

25 октября 2021 , 09:57
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Источник:

Львовоблэнерго

Во Львове без света останутся 38 улиц. Электроэнергию отключат планово из-за ремонтных работ. Света не будет с 9:00 до 17:00.

Свет выключат утром, но ближе к вечеру электроснабжение должны восстановить. Об этом сообщили на горячей линии Львовоблэнерго 24 октября.

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Где не будет света

С 9:00 до 17:00 без электроэнергии во Львове будут улицы:

  • Грекова, 8;
  • Клепаровская, 28, 28а; Батуринская, 1, 3, 5, 7;
  • Родниковая, 53, 55, 57, 59;
  • Ветеранов, 2, 4, 5, 6, 8;
  • Базарная, 34, 44, 50;
  • Креховская, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • Водная, 5;
  • Шевченко, 318, 320, 322;
  • Брюховецкая, 39 – 87;
  • Ряснянская, 1 – 29; 2 – 50;
  • Прокоповича – все;
  • Тростниковая – все;
  • Осикова – все;
  • Маршалковка – все;
  • СГК «Червона Калина» – все;
  • Кульпарковская, 95, 99, 99б, 101;
  • Перфецкого, 7а, 9, 14, 21;
  • Научная, 39, 41, 47, 49, 49а;
  • Пулюя, 1, 3, 5, 7;
  • Киевская, 1 – 12;
  • Здоровье – все;
  • Левинского, 1 – 6;
  • Чупринки, 52;
  • Глубокая, 12, 19 – 29;
  • Гипсовая, 27, 27а – ж, 29, 29а – ж;
  • Комарница, 2;
  • Остроградських, 3;
  • Бой-Желенського, 2, 4, 6;
  • Героев Майдана 28, 30а, 38, 40;
  • Наклонная, 2, 4;
  • Лавровского, 1 – 15, 2 – 40;
  • Спокойная, 5 – 35, 8 – 30;
  • Любинская, 50 – 60;
  • Каневская, 2 – 38, 3 – 37;
  • Шараневича, 1 – 29, 2 – 30;
  • Уютная – все;
  • Декарта, 1, 3, 2.
Обратите внимание! Информацию о плановых ремонтных работах "Львовоблэнерго" и аварийных отключениях можно узнать на сайте предприятия, а также в телеграмме или вайбере.

Отключение в Винниках и Львове

Плановое отключение света во Львове проводят довольно часто. 18 октября без света остались по меньшей мере 32 улицы. Отключили также электроснабжение еще на 5 улицах в Винниках.

Автор: Марта Кушка