Где во Львове и Винниках не будет света 17 ноября: список улиц
17 ноября 2021 , 11:32Читати новину українською
Источник:Горячая линия "Львовоблэнерго"
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают ремонтировать электросети. 17 ноября во Львове и Винниках ряд улиц временно останется без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить до 17:00.
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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Грушева – все дома;
- улица Дорога Кривчицкая – дома № 2 – 12б;
- улица Низовая – дома № 6 – 12;
- улица Миколайчука – дома № 20, 22, 24, 26, 28, 30;
- улица Щурата – дома № 5, 7;
- улица Шевченко – дом № 318;
- улица Павлокомская – дома № 1а, 3;
- улица Ряснянская – дома № 1 – 52;
- улица Брюховицкая – дома № 101, 105, 43 – 77;
- улица Сеньковича – дома № 10, 11, 16, 29, 40;
- улица Волошкова – все дома;
- улица Замарстыновская – дома № 181 – 211;
- улица Владимира Великого – дома № 51, 51а;
- улица Малицкой – дома № 14, 16;
- улица Балтийская – дома № 1 – 20;
- улица Ревуцкого – дома № 3 – 18;
- улица Билинского – дом № 3;
- улица Коновальца – дома № 78 – 96.
Где во Львове не будет света с 8:00 до 15:00
- улица Гайовской – все дома;
- улица Белогорща – все дома.
Где во Львове не будет света с 8:30 до 15:00
- улица Лавровского – все дома;
- улица Стадников – все дома;
- улица Белогорская – все дома.
Где в Винниках не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Лесная – дома № 4 – 38.