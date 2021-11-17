Где во Львове и Винниках не будет света 17 ноября: список улиц

17 ноября 2021 , 11:32
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Источник:

Горячая линия "Львовоблэнерго"

Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают ремонтировать электросети. 17 ноября во Львове и Винниках ряд улиц временно останется без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить до 17:00.

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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Грушева – все дома;
  • улица Дорога Кривчицкая – дома № 2 – 12б;
  • улица Низовая – дома № 6 – 12;
  • улица Миколайчука – дома № 20, 22, 24, 26, 28, 30;
  • улица Щурата – дома № 5, 7;
  • улица Шевченко – дом № 318;
  • улица Павлокомская – дома № 1а, 3;
  • улица Ряснянская – дома № 1 – 52;
  • улица Брюховицкая – дома № 101, 105, 43 – 77;
  • улица Сеньковича – дома № 10, 11, 16, 29, 40;
  • улица Волошкова – все дома;
  • улица Замарстыновская – дома № 181 – 211;
  • улица Владимира Великого – дома № 51, 51а;
  • улица Малицкой – дома № 14, 16;
  • улица Балтийская – дома № 1 – 20;
  • улица Ревуцкого – дома № 3 – 18;
  • улица Билинского – дом № 3;
  • улица Коновальца – дома № 78 – 96.

Где во Львове не будет света с 8:00 до 15:00

  • улица Гайовской – все дома;
  • улица Белогорща – все дома.

Где во Львове не будет света с 8:30 до 15:00

  • улица Лавровского – все дома;
  • улица Стадников – все дома;
  • улица Белогорская – все дома.

Где в Винниках не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Лесная – дома № 4 – 38.
К сведению! Чтобы заранее узнать информацию о плановых ремонтах, аварийных отключениях света и подавать показатели электросчетчика, нужно зарегистрироваться в сервисах Львовоблэнерго в телеграме и вайбере. Точное время возобновления электроснабжения можно просмотреть на сайте компании в веб-чате и в разделе Почему нет света.
Автор: Ольга Котів