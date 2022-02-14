Где во Львове встретиться влюбленным: милые истории и эксклюзивная подборка мест от историка

В Украине 14 февраля отмечают самый романтичный день в году – День святого Валентина. Во Львове – очень много романтических и трагических мест, связанных с любовью.

Историк Игорь Лильо в комментарии 24 каналу отметил, что во Львове есть такие места, о которых не говорят. Например, где влюбленные стреляли или иным способом пытались покончить с собой.

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Грот на Высоком замке

Это декоративный грот на Высоком замке рядом с домом садовника. Небольшая пещера с двумя львами. Здесь открывается красивый вид на Львов. Правда, как рассказывают, не один раз на этом месте влюбленные кончали со своей жизнью.



Грот на Высоком замке / Фото из Википедии

Клепаров

Игорь Лильо рассказал, что во Львове есть городская легенда, похожая на трагедию Ромео и Джульетты. И случилась она на Клепарове (историческая местность во Львове – 24 канал).

Речь идет о двух влюбленных. Девушку звали Францишка, а имя парня история не сохранила. Он был парикмахером.



Панорама Клепарова, 1920 год / Фото ресурса "Фотографии старого Львова"

Они были влюблены, но родители Францишки были против, потому, согласно этой городской легенде, пара отравилась. Говорят, что похоронили их на Яновском кладбище. Никто их могилы там не нашел, но об этом есть песня.

Песня о госпоже Францишке: смотрите видео

Корнякт

Из более счастливых львовских историй Игорь Лильо вспомнил про Константина Корнякта и Анну Дидушицкую. Корнякту было 40 лет, Анне – 17. Он – богатый, она – бедная.

Казалось, что вот есть любовь, а потом оказалось, что он на ней женился не в последнюю очередь для того, чтобы получить титул и не платить налоги, но они были счастливы,

– отметил историк.



Башня, которую построил Корнякт для жены / Фото 24 канала

Парк Франко

Среди бесспорно романтических мест были 2 львовских парка. По словам Игоря Лильо, их описывали в литературе, о них писали львовские газеты. Одним из них является парк Франко. Считали, что это место с очень позитивной энергетикой.



Львовский парк Франко / Фото из Википедии

Например, была очень знаменитая лавка живописца Артура Гроттгера, где он встречался с госпожой Моне. Это не та, что из Франции. У нас была своя Ванда Моне. Ее отец имел в городе кондитерскую.

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Железная Вода

Вторым романтическим парком является Железная Вода. К слову, его считали местом для людей как с традиционной, так и нетрадиционной ориентацией.



Скульптура из парка Железная Вода / Фото из Википедии

Как видим, Львов – богат разнообразными интересными и романтическими местами. Поэтому скорее на прогулку со своей второй половинкой. Однако не забывайте об антикоронавирусных правилах.