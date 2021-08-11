Гибель школьника на водопаде Каменка: учительницу обвинили в смерти ученика

11 августа 2021 , 18:02
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Источник:

ZAXID.NET

В июне во время экскурсии на водопаде Каменка погиб 6-классник львовской школы. Учительницу, сопровождавшую детей официально обвинили в смерти мальчика.

Со школьниками на экскурсию поехали 5 взрослых. Среди них была и классная руководительница Людмила Гребень.

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Учительницу обвинили в гибели школьника

Учительницу Львовской средней школы №82 Людмилу Гребень официально обвинили в смерти 6-классника Артема Прадеда-Янчака. Мальчик погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка в национальном парке "Сколевские Бескиды".

Обвинительный акт в отношении 45-летней классной руководительницы парня направили в Сколевский районный суд. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить от 3 до 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Коротко о гибели школьника на водопаде Каменка

  • В национальном природном парке "Сколевские Бескиды" 2 июня во время школьной экскурсии на водопад Каменка погиб 6-классник.
  • Парень пытался сделать селфи, однако упал в быстрое течение.
  • Мама школьника рассказала, что ее сын за день до гибели праздновал свой День рождения.
  • Группу из 44 учеников львовской школы №82 сопровождали 5 взрослых – трое учителей и двое родителей.
  • После гибели мальчика у классной руководительницы случился сердечный приступ. Она попала в реанимацию.
  • Также врачи госпитализировали 53-летнего учителя, который пытался вытащить парня из ледяной воды. Мужчина получил обморожение.
  • После трагедии водопад Каменка решили огородить.
Автор: Ольга Котів