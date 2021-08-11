Гибель школьника на водопаде Каменка: учительницу обвинили в смерти ученика

В июне во время экскурсии на водопаде Каменка погиб 6-классник львовской школы. Учительницу, сопровождавшую детей официально обвинили в смерти мальчика.

Со школьниками на экскурсию поехали 5 взрослых. Среди них была и классная руководительница Людмила Гребень.

К теме Поскользнулся и упал в быстрое течение: как погиб школьник на водопаде Каменка

Учительницу обвинили в гибели школьника

Учительницу Львовской средней школы №82 Людмилу Гребень официально обвинили в смерти 6-классника Артема Прадеда-Янчака. Мальчик погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка в национальном парке "Сколевские Бескиды".

Обвинительный акт в отношении 45-летней классной руководительницы парня направили в Сколевский районный суд. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить от 3 до 5 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Коротко о гибели школьника на водопаде Каменка