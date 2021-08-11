Зі школярами на екскурсію поїхали 5 дорослих. Серед них була й класна керівниця Людмила Гребень.

До теми Послизнувся і впав у швидку течію: як загинув школяр на водоспаді Кам'янка

Вчительку звинуватили у загибелі школяра

Вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребень офіційно звинуватили у смерті 6-класника Артема Прадєда-Янчака. Хлопчик загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам'янка у національному парку "Сколівські Бескиди".

Обвинувальний акт щодо 45-річної класної керівниці хлопця скерували до Сколівського районного суду. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 3 до 5 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Коротко про загибель школяра на водоспаді Кам'янка