Во Львове зажгли лучи памяти, почтив павших защитников
- Во Львове 23 февраля состоялась акция "Лучи памяти" на Лычаковском кладбище.
- К чествованию присоединились семьи погибших, духовенство, военные и львовяне.
Во Львове накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения зажгли лучи памяти и возложили лампадки на полях почетных захоронений.
Об этом сообщает городской голова Андрей Садовый и корреспонденты Общественного.
Как зажгли лучи памяти во Львове?
Во Львове прошла акция "Лучи памяти" в честь погибших украинских военнослужащих. Лампадки и лучи памяти зажгли на Лычаковском кладбище перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения.
К чествованию памяти павших защитников присоединились семьи и близкие погибших, духовенство, военные, а также неравнодушные львовяне. Во Львовском городском совете отметили, что эта акция о "памяти, достоинство и поддержку семей".
Именно поэтому безопасность каждого, кто придет почтить близких, является нашим безусловным приоритетом. Просим прощения за временные неудобства, отнестись с пониманием к необходимым ограничениям и помочь провести этот день достойно и безопасно,
– добавили там.
Что произошло перед годовщиной?
В Киеве накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину прошла конференция по вопросам правосудия. Обсудили, в частности, как привлечь Россию к ответственности за военные преступления.
Также во время конференции показали фильм со свидетельствами украинских детей, которых в начале полномасштабной войны похитила российская армия. К счастью, их все же удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.
К слову, уже сообщали, что под лозунгом "Свет победит тьму!" с 21 по 25 февраля во многих странах мира состоятся акции в поддержку Украины в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения.