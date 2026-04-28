Подростка из Львова заключили под стражу за съемку и распространение фото военных самолетов

Служба безопасности Украины разоблачила во Львове 16-летнего подростка, снимавшего и распространявшего фото украинской авиации. По данным следствия, он передавал эти материалы военной России и получал за это деньги.

Суд уже избрал ему меру пресечения– содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом пишет Zaxid.net.

Как ребенок помогал России?

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 16-летнего местного жителя, незаконно собирал и распространял информацию об украинской военной авиации. Речь, в частности, о фото и видео самолетов, снятых в районе Львовского аэропорта.

По данным следствия, в 2025 году подросток публиковал соответствующие материалы в собственном телеграмм-канале, а также передавал их в частных сообщениях. Часть информации он находил в открытых источниках, однако также делал собственные снимки, находясь вблизи аэропорта.

Правоохранители установили, что юноша контактировал с военным в Российской Федерации и получал от него денежное вознаграждение за переданные материалы. В переписке, которое приобщили к материалам дела, собеседник прямо намекал на возможную уголовную ответственность за такие действия.

Следователи отмечают, что распространяемая информация имела оборонительный характер и не была в открытом доступе, что представляет угрозу национальной безопасности. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков у подростка изъяли технику, в том числе фотоаппарат с поличным военных объектов. В апреле 2026 года Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения– содержания под стражей сроком два месяца без права внесения залога. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

