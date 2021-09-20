"Идут воевать за Украину": тиктокерша из Новояворовска попала в скандал

В Новояворовске 9-классница выложила видео, на котором бежит стая собак, с подписью на русском языке "Идут воевать за Украину". После обнародования его в одном из местных телеграм-каналов школьница попросила прощения.

Девушка сняла видео для тиктока. По словам школьницы, ей очень стыдно за свой поступок.

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9-классница сняла позорное видео

Школьница из Новояворовска опубликовала в тиктоке оскорбительное видео. На нем видно, как по улице бежит стая собак. В подписи к ролику говорится, что они идут воевать за Украину. Вскоре его обнародовали в одном из телеграм-каналов.

Новояворовская тиктокерша публиковала видео в соцсети Tik-Tok, где бегают собаки по улице Шевченко, с подписью "Идут воевать за Украину". Пока в стране идет война, гибнут молодые ребята, молодежь шутит,

– говорится в публикации.

Девочка учится в девятом классе в Новояворовском лицее. По словам администраторов канала, ее неоднократно награждали похвальными грамотами.

Смотрите видео, которое выложила школьница в тиктоке:

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Школьница сразу же извинилась

После публикации в телеграме школьница сняла видео с извинениями. Девушка отметила, что ей очень стыдно за то, что она опозорила своим поступком нацию и своих родителей.

"Я не думала, что это так далеко зайдет, что его распространят в паблике моего города. Мне очень стыдно за то, что я сделала. Я хочу искренне извиниться. Честно, это больше не повторится", – рассказала девушка.

По ее словам, видео было в сети неделю. Оно не было популярным, и никто не ставил ему лайки.

"И тут его увидели админы паблика. Я вообще забыла за это видео", – добавила школьница.

Девочка еще раз подчеркнула, что ей очень стыдно, и она понимает, что поступила плохо.

Школьница извинилась перед всеми, кого могла обидеть: видео