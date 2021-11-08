Исчез накануне: нашли мертвым заместителя директора Львовского исторического музея

Заместитель директора Львовского исторического музея Юрий Силецкий 7 ноября был найден мертвым. Накануне он уехал из дома и исчез.

О смерти Юрия Силецкого сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.

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О чине похорон семья обязательно сообщит. Большая просьба: давайте будем сдержанны и дадим близким прийти хоть немного в сознание. Почивай с Богом, Юрка!

– написала Леся Герасим.

Издание ZAXIDNET отмечает, что тело Юрия Силецкого нашли вместе с его автомобилем. Эту информацию уже подтвердила патрульная полиция, но никаких деталей пока не предоставили.

К слову, 7 ноября Силецкого объявили в розыск. Днем ранее около 13 часов он выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя и с тех пор не выходил на связь.



Погибший Юрий Силецкий / Фото из его фейсбука

Публикация Леси Герасим:

Нас, казалось бы, целая вселенная – а как мгновенно умелили от этой новости...

Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрия Силецкого.

Он ушел в засветы. К сожалению.

Подробностей пока нет. И нужно ли…

Просто помолимся за упокой его души.

О чине похорон семья обязательно сообщит.

Большая просьба: будем сдержанны и дадим близким прийти хоть немного в сознание.

Почивай с Богом, Юрка!