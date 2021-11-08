Исчез накануне: нашли мертвым заместителя директора Львовского исторического музея
Источник:Леся Герасим в фейсбуке
Заместитель директора Львовского исторического музея Юрий Силецкий 7 ноября был найден мертвым. Накануне он уехал из дома и исчез.
О смерти Юрия Силецкого сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.
К слову На фронте погиб боец Виталий Павлысько из Яворова
О чине похорон семья обязательно сообщит. Большая просьба: давайте будем сдержанны и дадим близким прийти хоть немного в сознание. Почивай с Богом, Юрка!
– написала Леся Герасим.
Издание ZAXIDNET отмечает, что тело Юрия Силецкого нашли вместе с его автомобилем. Эту информацию уже подтвердила патрульная полиция, но никаких деталей пока не предоставили.
К слову, 7 ноября Силецкого объявили в розыск. Днем ранее около 13 часов он выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя и с тех пор не выходил на связь.
Погибший Юрий Силецкий / Фото из его фейсбука
Публикация Леси Герасим:
Нас, казалось бы, целая вселенная – а как мгновенно умелили от этой новости...
Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрия Силецкого.
Он ушел в засветы. К сожалению.
Подробностей пока нет. И нужно ли…
Просто помолимся за упокой его души.
О чине похорон семья обязательно сообщит.
Большая просьба: будем сдержанны и дадим близким прийти хоть немного в сознание.
Почивай с Богом, Юрка!