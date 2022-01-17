Исчез по дороге в Польшу: на Львовщине ищут мужчину

На границе с Польшей, в Перемышле, 11 января пропал 33-летний Сергей Зиноров. Он ехал из Львова.

Мужчина выехал на поезде с главного вокзала Львова в Польшу. Однако на границе Перемышль его не пропустили.

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Он сразу должен был вернуться поездом во Львов. Однако после этого с ним потеряли связь.

Как идентифицировать мужчину

Сергей жил в Буске на Львовщине. Он худощавого телосложения, у него голубые глаза. Его рост – 172 сантиметра.

Мужчина был одет в коричневую куртку, джинсы, коричневые ботинки. С собой имел синий рюкзак с красной полоской и небольшую сумку с зеленой вставкой.



Сергей Зиноров исчез 11 января 2022 года / Инфографика поисково-спасательной волонтерской ассоциации

Парень с Волыни исчез в Польше

Любую информацию о пропавшем мужчине следует сообщать на бесплатную горячую линию по телефону 0-800-310-911 или 102.

Житель села Иваномысль Камень-Каширского района Волынской области 25-летний Богдан Савоник последний раз общался с семьей 15 июля. Тогда он находился в городе Торунь. Родные пока не знают о его местопребывании.

Полный текст публикации Поисково-спасательной волонтерской ассоциации:

Зиноров Сергей

Возраст: 33 года (1988 г. р.) Рост: 172 см. Телосложение: Худощавое. Цвет глаз: голубые.

Был одет: коричневая куртка, джинсы, коричневые ботинки. При себе имел синий рюкзак с красной полоской, черную барсетку с зеленой вставкой

Место проживания: г. Буск, Львовская обл. Дата и место пропажи: 2022.01.11. Перемышль, граница с Польшей

Обстоятельства исчезновения: выехал поездом с главного вокзала Львова в Польшу, на границе Перемышль его не пропустили, и он должен был возвращаться тем же поездом во Львов. После чего связь с ним потерялась, и местопребывание неизвестно.