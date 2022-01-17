Чоловік виїхав потягом з головного вокзалу Львова до Польщі. Проте на кордоні Перемишль його не пропустили.

До теми У Львові таємничо зникла 35-річна заробітчанка

Він одразу повинен був повернутися потягом у Львів. Однак після цього з ним втратили зв'язок.

Як ідентифікувати чоловіка

Сергій мешкав у Буську, що на Львівщині. Він худорлявої тілобудови, має блакитні очі. Його зріст – 172 сантиметри.

Чоловік був одягнений у коричневу куртку, джинси, коричневі черевики. З собою мав в синій рюкзак з червоною смужкою та невелику сумку з зеленою вставкою.



Сергій Зіноров зник 11 січня 2022 року / Інфографіка пошуково-рятувальної волонтерської асоціації

Зверніть увагу! Будь-яку інформацію про зниклого чоловіка слід повідомляти на безплатну гарячу лінію за телефоном 0-800-310-911 або 102.

Хлопець з Волині зник у Польщі

Житель села Іваномисль Камінь-Каширського району Волинської області 25-річний Богдан Савонік останній раз спілкувався з родиною 15 липня. Тоді він перебував у місті Торунь. Рідні наразі не знають про його місцеперебування.

Повний текст публікації Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації:

Зіноров Сергій

Вік: 33 роки (1988 р.н.) Зріст: 172 см. Тілобудова: Худорлява. Колір очей: блакитні.

Був одягнений: коричнева куртка, джинси, коричневі черевики. При собі мав синій рюкзак з червоною смужкою, чорну барсетку з зеленою вставкою

Місце проживання: м. Буськ, Львівська обл. Дата та місце зникнення: 2022.01.11. Перемишль, кордон з Польщею

Обставини зникнення: Виїхав потягом з головного вокзалу м. Львова до Польщі, на кордоні Перемишль його не пропустили, та він повинен був повертатись тим самим потягом у Львів. Після чого зв'язок з ним втратився, та місцеперебування невідоме.