Исчезло 120 тысяч долларов: журналисты узнали, сейф какой львовской судьи ограбили

Во Львове 18 января ограбили Западный апелляционный хозяйственный суд. Грабитель проник только в один кабинет и похитил из сейфа 120 тысяч долларов.

По информации журналистов, значительная сумма исчезла из кабинета судьи Веры Грыцив. Это уже подтвердили источники в полиции.

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Из сейфа похитили 120 тысяч долларов

Ночью 18 января грабитель проник в Западный апелляционный хозяйственный суд. Злоумышленник залез в один из кабинетов на втором этаже через окно. Там он похитил из сейфа 120 тысяч долларов.

И в полиции, и в суде отказались предоставить детали этого инцидента. В пресс-службе суда отметили, что исчезло только задекларированное имущество. Сейчас правоохранители проводят расследование и пытаются найти преступника.

Следователи открыли уголовное производство за "кражу, которая соединена с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или которая нанесла значительный ущерб потерпевшему". Злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет в тюрьме.

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Ограбили кабинет судьи Веры Грыцив

Собственные источники журналистов в полиции подтвердили, что злоумышленник ограбил сейф судьи Веры Грыцив. Пресс-секретарь суда Анна Ярмола не подтвердила, однако и не опровергла эту информацию. Сама судья от комментариев воздержалась.

В декларации о доходах Грыцив за 2020 год говорится, что она хранит наличными 531 тысячу гривен и 81,1 тысячи долларов. Еще 300 тысяч гривен хранит ее сын, а 21 тысячу долларов и 110 тысяч гривен – дочь. В том же году судья задекларировала покупку валюты на сумму 597,2 тысячи гривен. Кроме наличных члены ее семьи имеют немало денег на счетах в банках.

По информации платформы "Чесно", на протяжении 2013 – 2014 годов Грыцив не декларировала часть своей недвижимости. В 2018 году Общественный совет добропорядочности в своем заключении относительно судьи указал, что ее муж приватизировал квартиру в Киеве, которую ему предоставили как служебную, подав ложные данные о месте жительства своей семьи.

Совокупный судейский стаж Веры Грыцив превышает 20 лет. Больше 10 из них она работает судьей Западного апелляционного хозяйственного суда. Ее муж Михаил Грыцив – судья Верховного Суда Украины. Также там работает их дочь Анна Грыцив. В свою очередь, сын супругов, Назар Грыцив, работает во Львовской облпрокуратуре.