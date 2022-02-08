Из-за массового отравления посетителей суд наказал владельца ресторана возле Львова

В прошлом году в ресторане "Панский кныш" произошло массовое отравление посетителей. Суд решил оштрафовать владельца заведения.

Ресторан расположен в Куликове, примерно в 19 километрах от Львова. Более 20 человек после празднования попали в больницу.

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Суд оштрафовал владельца ресторана

В начале июля 2021 года в ресторане "Панский кныш" состоялось несколько пиршеств. После празднований отравились 24 человека. У 16 из них диагностировали сальмонеллез.

Во время проверки ресторана специалисты обнаружили продукты без документов, включая свинину и курятину. Также в заведении были нарушены технологии приготовления блюд, а персонал не прошел гигиеническое обучение. Кроме того, в ресторане не было умывальников для мытья рук работников, условий для обработки яиц и термометров в холодильниках.

В конце января 2022 года владельцу ресторана Владимиру Кукурице сообщили о подозрении в нарушении санитарных норм. В приговоре суда говорится, что он заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Судья Жовковского райсуда Владимир Микула ее утвердил. Владельца ресторана сочли виновным. Мужчине назначили минимальное наказание, предусмотренное статьей о нарушении санитарных норм – 17 тысяч гривен штрафа.

Кратко об отравлении в ресторане "Панский кныш"