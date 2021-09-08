Из-за замечания о парковке: во Львове курьер Glovo избил мужчину

Во Львове курьер Glovo избил мужчину на территории торгово-производственного комплекса "Пивденный". Пострадавший сделал ему замечание за неправильную парковку.

Суд признал курьера виновным в избиении мужчины. Его оштрафовали.

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Курьер избил мужчину за замечание

В постановлении суда говорится, что инцидент произошел 14 августа на территории торгово-производственного комплекса "Пивденный" на улице Щирецкой.

Курьер Glovo приехал туда примерно в 17:00.

У него возник конфликт с мужчиной, который сделал замечание за неправильно припаркованный скутер Yamaha.

Курьер трижды ударил оппонента кулаком в голову, а также в плечо и предплечье.

У пострадавшего диагностировали убойную гематому левого виска, синяки в височной области слева и на левом плече, ссадины на обоих предплечьях.

Травмы, которые получил мужчина, относятся к легкому телесному повреждению.

Суд признал курьера виновным

Курьер подал в суд письменное заявление, в котором признал свою вину. Судья Зализнычного райсуда Львова Ирина Мруць, исследовав материалы дела, признала обвиняемого виновным в нанесении телесных повреждений.

Мужчину оштрафовали на 850 гривен. По украинскому законодательству, на это постановление еще можно подать апелляцию.

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