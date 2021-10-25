Я думаю, что мы будем в красной зоне, – Андрей Садовый о карантине во Львове
Источник:Львовский городской совет
Мэр Львова сказал, что город скорее всего перейдет в красную зону в ближайшее время. Сейчас городской совет ожидает решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение.
Львовская областная инфекционная больница загружена на 110%. Другие городские больницы – ориентировочно на 53%. Об этом Садовый рассказал во время утреннего эфира на радио "Люкс FM" 25 октября.
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Печальная статистика
Мэр говорит, что мы плавно входим в красную зону карантина. За ночь на 25 октября во львовские больницы привезли 56 новых больных. Выписали только 6 пациентов, а умерли 19 человек. За рабочие дни пациентов в медучреждения госпитализируют еще в большем количестве.
Учитывая статистику, Львов в ближайшее время может оказаться в красной зоне. Возможно, это произойдет даже быстрее, чем 1 ноября. Больницы постепенно заполняются новыми больными, но кислород есть.
К примеру, областная инфекционная больница загружена на 110%. В наших городских больницах на сегодня загруженность ориентировочно 53%. У нас есть достаточное количество мест, у нас есть кислород,
– говорит Андрей Садовый.
Городские власти еще весной начали закупать кислородные станции. Поэтому львовские больницы самостоятельно вырабатывают кислород.
Во Львове наказывают нарушителей карантина
- С 18 октября во Львове действуют усиленные карантинные ограничения.
- В частности, работники всех ресторанов, кафе, спортзалов, магазинов должны быть вакцинированы или иметь свежий ПЦР-тест.
- Соблюдение карантина в учреждениях города проверяют мобильные группы.
- Таким образом 22 октября из-за нарушений закрыли 4 магазина.
- Еще 4 львовским рынкам дали предупреждение.