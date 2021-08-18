Яркое празднование Дня Независимости на львовском Подзамче: вся программа мероприятий

Во Львове проект "Підзамче. Нарешті!" 24 августа организует праздник "Станция Независимость" во Дворце Хоткевича на улице Кушевича, 1. В программе – презентация маршрута и брендбука Подзамче, мастер-классы, выставки, лекции, музыкальные выступления и стендап.

Вход на мероприятие – свободный. Полная программа празднования уже готова, поэтому каждый желающий может выбрать мероприятие по душе.

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Как в Подзамче будут праздновать День Независимости

Программа празднования будет посвящена львовскому району Подзамче и Дню Независимости Украины. Мероприятия будут проходить с 12.00 до 22.00. Событие организуют общественные организации "Львовский культурный центр", "Центр социальных инноваций" в сотрудничестве с Дворцом Хоткевича при поддержке Украинского культурного фонда и Львовского городского совета.

По легенде празднования, жизнь сравнивают с движением поезда, а Независимость – со станцией, что является отправной точкой к новым историям.

Мы хотим раскрыть независимость людей нашего любимого Подзамче. У района с многовековой историей есть что рассказать и показать. 24 августа наш поезд наконец символически прибудет на станцию ​​"Подзамче", что и стало для нас станцией "Независимость",

– рассказали организаторы.

Программу празднования поделили на 3 тематических вагона: Подзамче, Художественный и Вечерний. Каждый из вагонов содержит ряд событий.

Детали об отдельных мероприятиях "Станции Независимость", их участниках и времени проведения регулярно публикуют на страницах "Підзамче. Нарешті!", Lviv Cultural Centre и Дворец Гната Хоткевича.



Празднование Дня Независимости во Дворце Гната Хоткевича / Фото "Підзамче. Нарешті​!"