Это был теракт, – Садовый рассказал первые детали взрывов во Львове

В ночь на воскресенье, 22 февраля, во Львове произошли несколько взрывов. По данным местных властей, причиной стал целенаправленный теракт.

Об этом сообщает городской голова Андрей Садовый.

Что заявил Садовый о взрывах во Львове?

Незадолго после нескольких взрывов, которые прозвучали в центре Львова городской голова сообщил о теракте, в результате которого многие люди получили ранения. По его данным, людей доставили в медицинские учреждения.

Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы,

– написал он.

В связи с инцидентом Андрей Садовый призвал горожан сохранять спокойствие, несмотря на инцидент, и доверять только официальной информации, обнародованной в сети.

Напомним, что громко в центральной части города стало ориентировочно в 00:30. Хотя в Украине в части областей была воздушная тревога, во Львовской области воздушных целей обнаружено не было на момент взрыва.