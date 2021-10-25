В кафе и ТРЦ только с сертификатом: на Львовщине действуют новые карантинные ограничения

С 25 октября во Львовской области ввели новые карантинные правила. Все посетители кафе, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Такие же ограничения начнут действовать во Львове с 1 ноября. Новые правила не распространяются на продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки. Такое решение приняла накануне областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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Новые правила для посетителей кафе и ТРЦ

Людей, которые будут посещать рестораны, кафе, промышленные рынки, торгово-развлекательные центры, салоны красоты будут впускать только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Последний должен быть сделан за 72 часа до посещения заведения.

Карантинные ограничения во Львове: главное

Усиленный карантин во Львове ввели 18 октября по решению ТЭБ и ЧС. Еще тогда Садовый предположил, что с 1 ноября рестораны и кафе разрешат посещать только вакцинированным или с отрицательным ПЦР-тестом.

Главные правила с 18 октября:

Нельзя проводить массовые мероприятия, кроме тех, где все участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, кинотеатры, музеи, галереи, филармония будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.

Заполненность залов должна составлять не более 50% от общего количества мест.

Рынки, магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут продолжать работать, если весь персонал вакцинирован или имеет отрицательный ПЦР – тест.

В заведениях торговли обязательно нужно носить маски, а заполненность помещений должна составлять не более 50%.

Рестораны, бары и кафе во Львове будут работать только до 23:00. Все работники должны быть вакцинированными или с отрицательными ПЦР-тестами.

Заведения должны быть заполненными менее чем на 50%. За столиком должны сидеть не более 4 человек.



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