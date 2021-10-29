Какие общины Львовщины являются самыми богатыми: список

Львовская ОГА обнародовала новый рейтинг самых богатых ОТО области. В список вошли 73 общины, среди них лидируют Славская, Львовская и Пустомытовская.

Новый список обнародовали по показателям финансовой деятельности общин за первые 9 месяцев 2021 года.

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Самой богатой является Славская

Бюджеты проанализировали по 9 показателям, среди которых – налоги и платежи, общие расходы, расходы на содержание аппарата управления, расходы развития в целом в расчете на одного жителя.

Также исследовали уровень дотационности бюджетов, долю расходов заработной платы в общем объеме расходов и отношение дефицита к месячному фонду оплаты труда.

По доходам бюджета лидерами среди общин области стали:

Славская;

Львовская;

Пустомытовская;

Солонковская;

Стрыйская;

Мурованская;

Пидберизцивская;

Зымноводовская;

Червоноградская;

Жовтанецкая.



Список самых богатых ОТО Львовщины / Данные ЛОГА

Как и в рейтинге за первое полугодие, твердо на своих позициях находятся Пустомытовская, Солонковская территориальные общины. Местами поменялись Стрыйская и Мурованская и Пидберизцивская и Зымноводовская общины (последняя опустилась с 7 на 8). Без изменений замыкают десятку Червоноградская и Жовтанецкая общины,

– написал директор департамента финансов ЛОГА Олег Демкив.

В бюджетах 18 территориальных общин еще не хватает средств на выплату заработной платы в бюджетной сфере. Самые низкие места в рейтинге ОТО Львовщины по показателям доходов заняли: Козивская, Пидкаминская, Стрилкивская.



В общем в рейтинг попали 73 общины / Данные ЛОГА