Карантин во Львове: как будут учиться школьники с 14 февраля

Городская комиссия ТЭБ и ЧС 11 февраля провела заседание, на котором решила продлить карантин до 20 февраля. В то же время для школьников ограничения несколько ослабили.

С 14 февраля директора школ самостоятельно будут выбирать форму обучения для учащихся всех классов. Однако львовян призывают продолжать соблюдать все карантинные ограничения.

Актуально Во Львове продлили карантин до 20 февраля: какие ограничения действуют в городе

Ученики могут вернуться к очному обучению

Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что с 14 февраля решение о форме обучения в начальной и старшей школе будут принимать руководители учебных заведений.

Если среди учеников какой-то школы наблюдается большой уровень заболеваемости, директора будут выбирать дистанционную форму обучения. Если же ситуация будет благоприятной, ученики будут учиться вживую,

– отметил чиновник.

Такое же решение комиссия приняла относительно работы художественных школ, секций и кружков – форму деятельности будут выбирать руководители этих учреждений.

Стоит прочитать Ситуация с COVID-19 не улучшается: на Львовщине за сутки выявили почти 2,5 тысячи больных

Львовян просят соблюдать карантин

Во Львовском горсовете в очередной раз призвали всех соблюдать карантин – носить маски, сохранять социальную дистанцию, проветривать помещения и проводить дезинфекцию. При первых симптомах коронавируса следует оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.

"По состоянию на сегодня видим, что уровень госпитализаций за последнюю неделю немного снизился – до 29%, и несколько снизилась заполненность детской больницы "Охматдет" и больницы на Орлика – 28 и 40% соответственно", – рассказал Москаленко.

Однако в то же время во Львове фиксируют большое количество новых случаев заболевания. В частности, 10 февраля коронавирус обнаружили у почти 1 300 человек.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала