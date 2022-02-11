З 14 лютого директори шкіл самостійно обиратимуть форму навчання для учнів усіх класів. Проте львів'ян закликають продовжувати дотримуватись усіх карантинних обмежень.

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Учні можуть повернутися до очного навчання

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що з 14 лютого рішення щодо форми навчання початкової та старшої школи прийматимуть керівники навчальних закладів.

Якщо серед учнів якоїсь школи спостерігається великий рівень захворюваності, директори будуть обирати дистанційну форму навчання. Якщо ж ситуація буде сприятливою, учні будуть навчатись наживо,

– зазначив посадовець.

Таке ж рішення комісія прийняла щодо роботи мистецьких шкіл, секцій та гуртків – форму діяльності обиратимуть керівники цих установ.

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Львів'ян просять дотримуватися карантину

У Львівській міськраді вчергове закликали усіх дотримуватись карантину – носити маски, зберігати соціальну дистанцію, провітрювати приміщення та проводити дезінфекцію. При перших симптомах коронавірусу слід залишатися вдома та зателефонувати своєму сімейному лікарю.

"Станом на сьогодні бачимо, що рівень госпіталізацій за останній тиждень трохи знизився – до 29%, і дещо знизилась заповненість дитячої лікарні "Охматдит" та лікарні на Орлика – 28 і 40% відповідно", – розповів Москаленко.

За його словами, тенденція до зниження рівня госпіталізацій є. Однак водночас у Львові фіксують велику кількість нових випадків захворювання. Зокрема, 10 лютого коронавірус виявили у майже 1300 людей.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу