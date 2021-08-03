Как до карантина: львовский аэропорт похвастался пассажиропотоком

В июле 2021 года Международный аэропорт "Львов" преодолел докризисный показатель. Услугами аэропорта воспользовались более 251 тысячи человек.

Пассажиропоток вырос более чем на 260% по сравнению с июлем 2020 года. Чаще всего клиенты аэропорта летали в Турцию и Польшу.

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Пассажиропоток аэропорта достиг докризисных показателей

В Международном аэропорту "Львов" рассказали, что в июле 2021 авиаперевозками воспользовались более 251 тысячи пассажиров. Это на 261,3% больше, чем в июле 2020, и на 3,1% больше, чем в июле 2019 года.

Самолеты выполнили 2144 рейса. По сравнению с июлем 2020 года прирост рейсов составил 103,6%, а с июлем 2019 – 10,7%.

Спасибо авиакомпаниям, пассажирам и партнерам! Это наша общая победа! Счастливые двигаемся дальше,

– отметили в аэропорту.

Всего с начала 2021 года услугами аэропорта воспользовались 763,4 тысячи пассажиров, что на 71,7% больше, чем в 2020, и на 36,0% меньше, чем в 2019 году. В этом году за 7 месяцев выполнили 7 698 рейсов, что на 59,6% больше, чем в 2020, и на 27,1% меньше, чем в 2019 году.

Самыми популярными направлениями по пассажиропотоку стали:

Анталия;

Стамбул (SAW, IST);

Варшава;

Борисполь;

Хургада.



В июле услугами аэропорта воспользовались 251 тысяча человек / Фото аэропорта "Львов"