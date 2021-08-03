Пасажиропотік зріс на понад 260% у порівнянні з липнем 2020 року. Найчастіше клієнти аеропорту літали у Туреччину та Польщу.

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Пасажиропотік аеропорту сягнув докризових показників

У Міжнародному аеропорту "Львів" розповіли, що у липні 2021 авіаперевезеннями скористалися понад 251 тисяча пасажирів. Це на 261,3% більше, ніж у липні 2020, і на 3,1% більше, ніж у липні 2019 року.

Літаки виконали 2144 рейси. У порівнянні з липнем 2020 року приріст рейсів становив 103,6%, а з липнем 2019 – 10,7%.

Щиро дякуємо авіакомпаніям, пасажирам і партнерам! Це наша спільна перемога! Щасливі рухаємося далі,

– зазначили в аеропорті.

Загалом з початку 2021 року послугами аеропорту скористалися 763,4 тисячі пасажирів, що на 71,7% більше, ніж у 2020, і на 36,0% менше, ніж у 2019 році. Цьогоріч за 7 місяців виконали 7 698 рейсів, що на 59,6% більше, ніж у 2020, і на 27,1% менше, ніж у 2019 році.

Найпопулярнішими напрямками за пасажиропотоком стали:

Анталія;

Стамбул (SAW, IST);

Варшава;

Бориспіль;

Хургада.



У липні послугами летовища скористались 251 тисяча людей / Фото аеропорту "Львів"