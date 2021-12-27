В Карпатах чудом спасли 21-летнюю туристку со Львовщины

Спасатели ГСЧС провели удачную спецоперацию по эвакуации травмированной девушки. 21-летняя туристка травмировалась 26 декабря на полонине Смотрич и самостоятельно спуститься в ближайший населенный пункт не могла.

Об инциденте, который произошел на одной из вершин горного массива Черногора в Карпатах, спасатели узнали 26 декабря в 17:05. Чрезвычайникам позвонил житель Коломыи, который сообщил о травмировании девушки.

Смотрите также Сугробы на два метра: Карпаты сильно замело снегом

На место происшествия сразу отправились 5 бойцов поисково-спасательного отделения поселка городского типа Верховина.

Несколько часов пробыла в снегу

21-летнюю девушку спустили в село Дземброня / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Мужчина рассказал спасателям, что 21-летняя туристка со Львовщины получила травму в результате падения на полонине Смотрич.

Спустя почти 3 часа после получения информации о пострадавшей спасатели смогли до нее добраться.

В 19:50 чрезвычайники установили на правую ногу девушки шину, а саму туристку уложили на многофункциональные носилки.

Как выяснилось, во время падения женщина сломала концовку и не могла спуститься с горы. Бойцы ГСЧС дотащили туристку до села Дземброня. Там ее передали медикам экстренной медицинской помощи.

Сезон инцидентов в горах

С наступлением зимы в Карпатах резко увеличилось количество случаев травм туристов. Из-за неблагоприятных погодных условий и усложнений движения по популярным маршрутам, а также открытия лыжного сезона спасателям приходится работать очень часто. В последний раз случай травмирования в горах произошел 19 декабря на горе Тростян. Чрезвычайникам пришлось оказывать помощь двум лыжникам, которые получили травмы во время катания.