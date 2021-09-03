Каждый день ситуация осложняется: на Львовщине увеличилось количество больных COVID-19

На Львовщине ежедневно увеличивается количество больных коронавирусом. Эпидемиологическую ситуацию осложняют и случаи инфицирования жителей области опасным штаммом Дельта.

В ЛОГА призывают вакцинироваться. Только прививка против коронавируса сможет помочь преодолеть пандемию.

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На Львовщине стало больше больных коронавирусом

В ЛОГА отметили, что в области ситуацию по заболеваемости коронавирусом можно характеризовать как неустойчивую. Региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут рассказал, что всего с начала пандемии зафиксировали более 140,25 тысячи случаев инфицирования COVID-19.

Со дня на день количество лабораторно подтвержденных случаев возрастает. Для примера: 30 августа зафиксировали 51 случай, уже 1 сентября – 183, на вчерашний день – 213,

– добавил Когут.

По его словам, каждый день ситуация осложняется, особенно учитывая нередкие случаи штамма Дельта, который вызывает серьезные осложнения и тяжелое течение заболевания.

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Жителей Львовщины призывают вакцинироваться

Когут также рассказал, что на Львовщине вакцин против коронавируса есть в достаточном количестве.

"Только на этой неделе мы получили 115 тысяч доз вакцины Astra Zeneca и более 11 тысяч доз – Pfizer. В области имеются около 40 тысяч доз вакцины Moderna (для второй дозы), 180 тысяч доз Astra Zeneca и 190 тысяч доз Coronavac", – добавил медик.

По его словам, препарат Pfizer поступает на Львовщину регулярно. Также в области продолжают разворачивать центры вакцинации. Сейчас их 25.

"На этой неделе работает 18 центров. Новый центр заработает с понедельника во Дворце железнодорожников – по договоренности с Львовской железной дорогой", – отметил Когут.

Этот центр будет работать с 15:00 до 19:00. Он имеет удобное месторасположение и хорошее сообщение общественным транспортом. Кроме этого, рядом расположены железнодорожные вокзалы.

"Приоритет в начале предоставляется работникам железной дороги, но вакцинироваться здесь могут все желающие", – подытожил координатор.

На Львовщине с начала вакцинальной кампании прививки от COVID-19 получили более 582,47 тысячи человек. Из них обе дозы сделали более 244,87 тысячи людей.