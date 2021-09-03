У ЛОДА закликають вакцинуватись. Лише щеплення проти коронавірусу зможе допомогти подолати пандемію.

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На Львівщині побільшало хворих на коронавірус

У ЛОДА зазначили, що в області ситуацію щодо захворюваності на коронавірус можна характеризувати як нестійку. Регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут розповів, що загалом від початку пандемії зафіксували понад 140,25 тисячі випадків інфікування COVID-19.

З дня на день кількість лабораторно підтверджених випадків зростає. Для прикладу: 30 серпня зафіксували 51 випадок, вже 1 вересня – 183, на вчорашній день – 213,

– додав Когут.

За його словами, кожного дня ситуація ускладнюється, особливо враховуючи непоодинокі випадки штаму Дельта, який викликає серйозні ускладнення і важкий перебіг захворювання.

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Жителів Львівщини закликають вакцинуватись

Когут також розповів, що на Львівщині вакцин проти коронавірусу є у достатній кількості.

"Тільки цього тижня ми отримали 115 тисяч доз вакцини Astra Zeneca та понад 11 тисяч доз – Pfizer. В області наявні близько 40 тисяч доз вакцини Moderna (для другої дози), 180 тисяч доз Astra Zeneca та 190 тисяч доз Coronavac", – додав медик.

За його словами, препарат Pfizer надходить на Львівщину регулярно. Також в області продовжують розгортати центри вакцинації. Наразі їх є 25.

"Цього тижня працює 18 центрів. Новий центр запрацює з понеділка у Палаці залізничників – за домовленістю із Львівською залізницею" – зауважив Когут.

Цей центр працюватиме з 15:00 до 19:00. Він має зручне місце розташування та хороше сполучення громадським транспортом. Окрім цього, поряд розташовані залізничні вокзали.

"Пріоритет на початку надається працівникам залізниці, але вакцинуватися тут можуть всі охочі", – підсумував координатор.

Зверніть увагу! На Львівщині від початку вакцинальної кампанії щеплення від COVID-19 отримали понад 582,47 тисячі людей. З них обидві дози зробили понад 244,87 тисячі людей.