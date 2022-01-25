Красная зона на Львовщине: в области хотят усилить карантин с 26 января

Из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом на Львовщине планируют сильнее усилить карантин. Новые ограничения начнут действовать с 26 января.

В частности, все образовательные учреждения хотят перевести на дистанционное обучение. Очно будут работать только детсады.

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На Львовщине хотят усилить карантин

Руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что 25 января состоится заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На нем будут принимать решение об усилении карантина в области.

Мы проанализировали заболеваемость детей и отмечу, что с 11 по 24 января у 1 754 детей подтвердился COVID-19. Кроме того, есть положительная динамика наполненности детских кроватей, и по состоянию на сегодня 165 детей находятся на лечении в стационарах,

– отметил Чемерис.

По словам чиновника, во время заседания департамент здравоохранения ЛОГА будет предлагать запретить проведение любых развлекательных мероприятий. Также планируют ввести ограничения по работе общественного транспорта. В частности, разрешат только перевозки с заполненностью салона не более чем на 50%.

Если на Львовщине будет сохраняться или же будет расти динамика заболеваемости, то с 1 февраля прекратят работу заведений общественного питания с разрешением работать только "на вынос".

"Для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции и статистики к уменьшению среди детского населения, мы вынуждены прибегать к таким действиям", – добавил Чемерис.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

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В области превышены показатели эпидопасности

По информации "Львовского портала", в области также усилят контроль за соблюдением карантина.

"Также такие ограничения (с 1 февраля – 24 канал) будут действовать в отношении спортивных залов, фитнес-клубов и других подобных заведений. Такое решение является вынужденным, но уровень и динамика заболеваемости заставляют нас действовать на опережение, чтобы предотвратить интенсивную нагрузку на систему здравоохранения", – добавил Чемерис.

На Львовщине в течение трех суток уровень заболеваемости вырос с 21% до 23,7%. В свою очередь, норма этого показателя составляет меньше 20%. Также в области держится высокий показатель госпитализаций – 74 – 80% при норме меньше 50%.



Показатели заболеваемости в Украине по состоянию на 25 января / Инфографика Минздрава