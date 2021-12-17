Крышка люка вылетела из-под колес и убила ребенка: во Львове коммунальщикам сообщили подозрения

В марте на улице Зеленой во Львове случилась страшная авария. Авто ГСЧС наехало на люк, и тот отлетел и попал в ребенка. К сожалению, мальчик умер. Правоохранители объявили коммунальщикам подозрения.

Ребенок сидел на переднем сиденье авто. Подозреваемым грозит тюрьма.

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Крышка люка убила ребенка

Трагедия случилась 21 марта на улице Зеленой. 47-летний львовянин, управляя служебным автомобилем ГСЧС Mitsubishi L200, наехал на канализационный люк. Он отлетел с места крепления и попал в лобовое стекло машины Acura MDX, за рулем которой находился 35-летний житель Львова. Авто двигалось по встречной полосе. Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденье. Ребенок получил чрезвычайно тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что ответственными за содержание дорог были начальник и специалист отдела коммунального хозяйства одной из райадминистраций Львовского горсовета. Они не приняли необходимые меры, чтобы вовремя обнаружить и ликвидировать повреждения люка. Также коммунальщики не установили за 50 – 100 метров до опасного участка временные предупреждающие дорожные знаки. Поэтому оба водителя не могли знать о препятствии, чтобы его объехать.

Смотрите видео с места жуткой аварии:

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Коммунальщикам сообщили о подозрении

Следователи 17 декабря сообщили коммунальщикам о подозрении в "нарушении нормативно-правовых актов, норм и правил по безопасности дорожного движения, что повлекло смерть пострадавшего". Максимальное наказание, которое им может грозить, – до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд выберет подозреваемым меры пресечения.

Во Львове крышка люка убила ребенка / Фото "Варта1"