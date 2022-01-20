Курсант военной академии напился на Рождество и случайно пересек границу с Польшей

Курсант Национальной академии сухопутных войск 20-летний Василий Макар гулял в лесу с бывшим пограничником. Они незаконно попали на польскую территорию.

Ситуация произошла 7 января у села Лопушанка Самборского района. Во время задержания мужчин оказалось, что они были пьяны.

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Как задержали нелегалов

Согласно материалам дела, польские пограничники сообщили украинцам из отдела "Лопушанка", что задержали пятерых нелегалов. Все они пришли со стороны Украины.

Трое мигрантов польские пограничники поймали сразу. Они оказались гражданами Турции. Остальные двое скрылись. Их задержали украинские охранники границы на окраине Лопушанки. У них не было с собой документов.

Как объясняют свои действия мужчины

Одним из задержанных мужчин оказался бывший пограничник 25-летний Марьян Павлюх. Его в 2021 году отстранили от службы из-за злоупотребления алкоголем. Другого нарушителя идентифицировали как Василия Макара – курсанта 3 курса львовской Национальной академии сухопутных войск.

В суде курсант объяснял, что 6 января с Марьяном Павлюхом всю ночь пил спиртное. На следующий день они решили пойти в лес на прогулку. Макар заверил, что ничего не помнит, кроме задержания. Павлюх рассказал, что ничего не может вспомнить.

Понесли ли наказание

В комментарии для ZAXID.NET офицер пресс-службы Львовского пограничного отряда Александра Кучковская рассказала, что следствие еще выясняет, не украинцы ли организовали переправку турок в Польшу.

Дело пересечения границы рассмотрел Турковский районный суд. Он признал Василия Макара и Марьяна Павлюха виновными и оштрафовал на 8500 гривен каждого. Штраф получили и три гражданина Турции.

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Горе-отец хотел нелегально попасть в Польшу

На Закарпатье, в селе Верховина-Быстра, 41-летний харьковчанин пытался незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Он сделал это, потому что ему временно ограничили право выезда за границу из-за неуплаты алиментов.