Информацию о возможном незаконном пересечении государственной границы предоставили офицеры оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда.

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Пограничники задержали нелегалов

Получив эту информацию, совместный пограничный наряд военнослужащих отдела "Яблоновка" и оперативно-розыскного отдела примерно в 01:00 15 января пошел искать нелегальных мигрантов. Троих злоумышленников задержали в 50 метрах до границы.

Интересно, что нелегалы, чтобы оставаться незамеченными на заснеженной местности, даже надели заранее приобретенные защитные медицинские костюмы белого цвета.



Нелегалы пытались незаконно попасть в Румынию / Фото Госпогранслужбы

Документов нарушители не имели

Никаких документов мужчины пограничникам не предоставили. Сначала все трое назвались гражданами Сирии.

Однако впоследствии выяснилось, что один из задержанных является гражданином Египта. Более того, всех трех искателей лучшей доли правоохранители задерживают уже не впервые.

Сейчас пограничники выясняют причастность других людей к незаконному путешествию иностранцев. На самих нелегалов составили протоколы об админправонарушениях. Дела в отношении них направят в суд, который и даст правовую оценку их действиям.

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Обратите внимание! В селе Верховина-Быстрая на Закарпатье правоохранители задержали 41-летнего харьковчанина. Мужчина хотел незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Его временно ограничили в праве выезда за границу. Все из-за того, что он не выполнял решение суда об уплате алиментов.