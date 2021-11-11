"Лечилась дома и пила парацетамол": подробности смерти 23-летней беременной с COVID-19 во Львове

В реанимации львовской больницы от осложнений коронавируса умерла 23-летняя женщина, которая находилась на 14 неделе беременности. Врачи боролись за ее жизнь, однако с каждым днем состояние пациентки стремительно ухудшалось.

Беременность у погибшей была первой. Коронавирус поразил у женщины все легкие.

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Беременная сначала лечилась дома

Заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец рассказала, что невакцинированная беременная женщина долго пыталась вылечиться дома.

К нам попала молодая женщина, которая долгое время болела дома, у нее была высокая температура, она принимала парацетамол, обращалась к семейному врачу, но ее состояние очень быстро ухудшалось. Ее госпитализировали уже в очень тяжелом состоянии с выраженной прогрессивной дыхательной недостаточностью,

– заметила врач.

В реанимационном отделении пациентка находилась около недели. С первого дня врачи изо всех сил боролись за ее жизнь. Показатели сатурации у беременной были в пределах 70 – 80, поэтому ее перевели на неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Также медики применили всю терапию, которая возможна для беременных женщин.

"В этой ситуации врачи убеждены, что если бы женщины более внимательно относились к своему здоровью и рискам, соблюдали карантин, пообщались со своим семейным врачом и получили дозу вакцинации, этих смертей, возможно, не было бы", – добавила Матолинец.



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В тот же день в медучреждении умер 29-летний парень. Медики пытались спасти его почти месяц. Матолинец отметила, что он также был невакцинирован. Больной долго ходил с высокой температурой, кашлем и общей слабостью, но не обращался к врачу. Парня привезли в больницу, когда он уже начал задыхаться.

Заведующая добавила, что по состоянию на утро 11 ноября в больнице скорой помощи находятся 435 пациентов. 60 из них – в реанимации.

"К сожалению, количество критических пациентов, нуждающихся в вспомогательной или полной искусственной вентиляции легких, растет. Увеличивается количество пациентов младшего возраста", – отметила Матолинец.

Впечатляет то, что в больницу попадает большое количество беременных и подростков, больных коронавирусом. За прошедшую неделю в медучреждении спасали 4 женщин в положении, а за жизнь одной из них врачи борются и сейчас.



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