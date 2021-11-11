Вагітність у загиблої була першою. Коронавірус вразив у жінки всі легені.

До теми Патологій не було: у Львові від COVID-19 померли вагітна та 29-річний чоловік

Вагітна спочатку лікувалася вдома

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець розповіла, що невакцинована вагітна жінка тривалий час намагалась вилікуватись вдома.

До нас потрапила молода жінка, яка тривалий час хворіла вдома, мала високу температуру, приймала парацетамол, зверталася до сімейного лікаря, але її стан дуже швидко погіршувався. Її госпіталізували вже у дуже важкому стані із вираженою прогресивною дихальною недостатністю,

– зауважила лікарка.

В реанімаційному відділенні пацієнтка перебувала приблизно тиждень. З першого дня лікарі з усіх сил боролися за її життя. Показники сатурації у вагітної були у межах 70 – 80, тож її перевели на неінвазивну штучну вентиляцію легень. Також медики застосували всю терапію, яка можлива для вагітних жінок.

"В цій ситуації лікарі переконані, що якби жінки більш уважно ставилися до свого здоров'я та ризиків, дотримувалися карантину, поспілкувалися зі своїм сімейним лікарем і отримали дозу вакцинації, цих смертей, можливо, б не було", – додала Матолінець.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Зауважте Львівські лікарі врятували хворого на COVID-19 підлітка: мав 60% ураження легень

Кількість важких пацієнтів з COVID-19 зростає

У той самий день у медзакладі помер 29-річний хлопець. Медики намагались врятувати його майже місяць. Матолінець зауважила, що він також був невакцинованим. Хворий довго ходив з високою температурою, кашлем і загальною слабкістю, однак не звертався до лікаря. Хлопця привезли у лікарню тоді, коли він вже почав задихатися.

Завідувачка додала, що станом на ранок 11 листопада у лікарні швидкої медичної допомоги перебувають 435 пацієнтів. 60 з них – у реанімації.

"На жаль, кількість критичних пацієнтів, які потребують допоміжної чи повної штучної вентиляції легень, зростає. Збільшується кількість пацієнтів молодшого віку", – зазначила Матолінець.

Вражає те, що в лікарні потрапляє велика кількість вагітних та підлітків, хворих на коронавірус. За минулий тиждень у медзакладі рятували 4 жінок при надії, а за життя однієї з них лікарі борються й зараз.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу