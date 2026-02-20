Укр Рус
20 февраля, 16:16
2

Три года считался пропавшим: ДНК-экспертиза подтвердила гибель воина "Лемберга"

Дария Черныш

  • ДНК подтвердила гибель военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг", который с 2023 года считался пропавшим без вести.
  • Тело будет похоронено во Львове через две недели.

О гибели украинского военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг" стало известно 20 февраля. Он почти три года считался пропавшим без вести.

Об этом сообщила мать бойца, фотохудожница из Львова Елена Чернинька.

Что известно о гибели "Лемберга"?

Елена Чернинька 20 февраля рассказала, что узнала о гибели своего сына. Это подтвердила ДНК-экспертиза.

Стоп поиск! На щите! Совпадение сравнительной молекулярной экспертизы 99,9999%... Только что позвонили из Черниговского морга,
– написала Чернинька.

По ее словам, военного похоронят во Львове примерно через две недели. А тело было передано в результате обмена в августе прошлого года.

Напомним, Елена Чернинька в 2024 году издала книгу "Лемберг: мамцю, ну не плачь" в память о сыне.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и уважение Михаилу!

Где служил "Лемберг" и что о нем известно?

  • Ранее пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила "Слідство.Інфо", что Сцельников служил в разведке 3-го механизированного батальона. По ее словам, военный погиб в мае 2023 года в Донецкой области.

  • Мать "Лемберга" объясняла СМИ, что тело ее сына не могли эвакуировать из-под Бахмута, поэтому долгое время он официально считался пропавшим без вести.

  • Ранее сообщалось, расследователи hromadske узнали, что задержанный подозреваемый в убийстве Андрея Парубия является отцом "Лемберга". Однако Чернинька отметила, что сама воспитывала сына и не поддерживала отношений с задержанным более 20 лет.