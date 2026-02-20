Три года считался пропавшим: ДНК-экспертиза подтвердила гибель воина "Лемберга"

О гибели украинского военного Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг" стало известно 20 февраля. Он почти три года считался пропавшим без вести.

Об этом сообщила мать бойца, фотохудожница из Львова Елена Чернинька.

Смотрите также Жизнь оборвалась внезапно: отошел в вечность военный с Франковщины Богдан Сакив

Что известно о гибели "Лемберга"?

Елена Чернинька 20 февраля рассказала, что узнала о гибели своего сына. Это подтвердила ДНК-экспертиза.

Стоп поиск! На щите! Совпадение сравнительной молекулярной экспертизы 99,9999%... Только что позвонили из Черниговского морга,

– написала Чернинька.

По ее словам, военного похоронят во Львове примерно через две недели. А тело было передано в результате обмена в августе прошлого года.

Напомним, Елена Чернинька в 2024 году издала книгу "Лемберг: мамцю, ну не плачь" в память о сыне.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и уважение Михаилу!

Где служил "Лемберг" и что о нем известно?