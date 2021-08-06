Лежала на полу в тяжелом состоянии: львовские патрульные спасли женщину – фото
6 августа 2021 , 14:57Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 5 августа правоохранители спасли жизнь 62-летней женщине. Ее нашли в тяжелом состоянии на полу в гостиной.
У львовянки случился инсульт. Сейчас она находится в больнице.
Интересно Львовские медики провели ребенку сложнейшую операцию с помощью робота-хирурга: фото
62-летняя женщина сутки не выходила на связь
- Инцидент произошел днем 5 августа. Патрульные Юрий Мандюк и Михаил Бринько получили вызов на улицу Коциловского.
- Мужчина рассказал, что его 62-летняя знакомая уже сутки не открывает дверь и не выходит на связь.
- Он отметил, что накануне женщине дважды вызывали скорую из-за повышенного артериального давления.
- Патрульные пытались проникнуть в квартиру львовянки на 4 этаже самостоятельно, однако туда не было доступа через соседские окна и балконы.
- В помещении был включен телевизор, поэтому правоохранители поняли, что там кто-то есть.
- Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и службу аварийного открывания дверей.
- В присутствии понятых квартиру женщины открыли.
Патрульные спасли жизнь 62-летней львовянке / Фото патрульной полиции Львовщины
У львовянки случился инсульт
Патрульные нашли женщину на полу в гостиной. К счастью, львовянка была жива, но находилась в очень тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее инсульт.
Инспекторы помогли транспортировать женщину к карете скорой. Врачи немедленно отвезли ее в больницу и госпитализировали.
Заметьте Львовские врачи спасли жизнь полуторагодовалой гражданке США: фото