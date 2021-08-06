Лежала на полу в тяжелом состоянии: львовские патрульные спасли женщину – фото

Во Львове 5 августа правоохранители спасли жизнь 62-летней женщине. Ее нашли в тяжелом состоянии на полу в гостиной.

У львовянки случился инсульт. Сейчас она находится в больнице.

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62-летняя женщина сутки не выходила на связь

Инцидент произошел днем 5 августа. Патрульные Юрий Мандюк и Михаил Бринько получили вызов на улицу Коциловского.

Мужчина рассказал, что его 62-летняя знакомая уже сутки не открывает дверь и не выходит на связь.

Он отметил, что накануне женщине дважды вызывали скорую из-за повышенного артериального давления.

Патрульные пытались проникнуть в квартиру львовянки на 4 этаже самостоятельно, однако туда не было доступа через соседские окна и балконы.

В помещении был включен телевизор, поэтому правоохранители поняли, что там кто-то есть.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и службу аварийного открывания дверей.

В присутствии понятых квартиру женщины открыли.



Патрульные спасли жизнь 62-летней львовянке / Фото патрульной полиции Львовщины

У львовянки случился инсульт

Патрульные нашли женщину на полу в гостиной. К счастью, львовянка была жива, но находилась в очень тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее инсульт.

Инспекторы помогли транспортировать женщину к карете скорой. Врачи немедленно отвезли ее в больницу и госпитализировали.

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