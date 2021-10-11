В лобовом ДТП на трассе Львов – Луцк погиб водитель "Волги"

На трассе Львов – Луцк 10 октября произошло лобовое ДТП. В результате аварии водитель "Волги" получил тяжелые травмы и погиб на месте.

ДТП произошло возле села Ременов. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства столкновения.

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Volkswagen и "Волга" столкнулись лоб в лоб

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, примерно в 10:20 на трассе Львов – Луцк 63-летний водитель "ГАЗ-2410", житель села Печихвосты, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 29-летний житель Ременева.

В результате ДТП водитель "Волги" умер на месте. Водитель Volkswagen получил травмы. Скорая доставила его в травматологический пункт № 3 во Львове.



ДТП произошло на трассе Львов – Луцк / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить точные причины и обстоятельства аварии.

Смотрите видео с места ДТП:



63-летний водитель "Волги" погиб / Фото полиции Львовщины



Водителя Volkswagen госпитализировали / Фото полиции Львовщины