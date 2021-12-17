Лоукостер SkyUp начал продажу билетов на 4 новых рейса из Львова

Украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов на 4 новых направления из Львова. С весны авиакомпания будет выполнять прямые рейсы в Грецию, Испанию и Австрию.

Билеты в Мадрид будут стоить примерно 100 долларов. За столько же можно будет улететь в Салоники.

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SkyUp открыл продажу билетов на новые авиарейсы

Самолеты SkyUp начнут курсировать из Львова в Мадрид 28 марта, а в Вену и Валенсию – с 22 апреля. В Салоники авиасуднами лоукостера можно будет улететь с 28 мая.

Рейсы Львов – Мадрид будут выполняться по понедельникам, а с июня – еще и по четвергам. Стоимость билетов стартует от 2 255 гривен.

будут выполняться по понедельникам, а с июня – еще и по четвергам. Стоимость билетов стартует от 2 255 гривен. В Валенсию из Львова самолеты будут летать во вторник и пятницу. Стоимость билетов – 2 255 гривен.

самолеты будут летать во вторник и пятницу. Стоимость билетов – 2 255 гривен. Рейсы Львов – Вена будут выполняться по вторникам и по пятницам. Билеты стоят от 2 717 гривен.

будут выполняться по вторникам и по пятницам. Билеты стоят от 2 717 гривен. В Салоники из Львова авиасудна лоукостера будут летать в среду и субботу. Билеты стоят от 2 663 гривен.

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