Квитки до Мадрида коштуватимуть приблизно 100 доларів. За стільки ж можна буде полетіти в Салоніки.

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SkyUp відкрив продаж квитків на нові авіарейси

Літаки SkyUp почнуть курсувати зі Львова до Мадрида 28 березня, а до Відня та Валенсії – з 22 квітня. До Салонік авіасуднами лоукостера можна буде полетіти з 28 травня.

Рейси Львів – Мадрид виконуватимуть щопонеділка, а з червня – ще й щочетверга. Вартість квитків стартує від 2255 гривень.

виконуватимуть щопонеділка, а з червня – ще й щочетверга. Вартість квитків стартує від 2255 гривень. У Валенсію зі Львова літаки відбуватимуть у вівторок та п'ятницю. Вартість квитків – 2255 гривень.

літаки відбуватимуть у вівторок та п'ятницю. Вартість квитків – 2255 гривень. Рейси Львів – Відень виконуватимуть щовівторка та щоп'ятниці. Квитки коштують від 2717 гривень.

виконуватимуть щовівторка та щоп'ятниці. Квитки коштують від 2717 гривень. У Салоніки зі Львова авіасудна лоукостера літатимуть у середу та суботу. Квитки коштують від 2663 гривень.

Цікаво! Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air анонсувала прямий авіарейс зі Львова до Валенсії. Його відкриють у липні 2022 року.

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